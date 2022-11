Istruzione: Valditara, prof tutor per aiutare gli studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Insegnanti "consiglieri delle famiglie" per aiutare i genitori ad orientarsi nella scelta delle superiori e nel sostenere i figli negli studi. E docenti tutor per seguire meglio i ragazzi in difficoltà e i geni. Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara parte da qui nell'annunciare a "Repubblica" un "piano strategico sull'orientamento". Mentre scoppia la polemica sulla sua lettera agli studenti sulla caduta del muro di Berlino. L'accelerazione sull'orientamento risponde al richiamo della premier Meloni a centrare le riforme del Pnrr: "Nonostante i ritardi del governo precedente, faremo il provvedimento legato al Pnrr nei tempi. Io proporrò un cambio di paradigma. Cito due dati drammatici. Secondo un'indagine di Bankitalia in Italia l'ascensore sociale si è bloccato dal 75 e oggi siamo ai livelli del 2000. Unioncamere rileva poi 1,2 milioni di posti di lavoro non coperti per mancanza di figure professionali adeguate e che il 45 per cento delle imprese non trovano le competenze di cui hanno bisogno". "La scuola deve formare innanzitutto la persona e consentire a ogni studente di realizzarsi nella vita che si tratti di studi liceali o tecnico-professionali. Il lavoro è un mezzo per la formazione della persona. L'istruzione tecnica e professionale deve offrire profili che corrispondano sempre più alle propensioni dei ragazzi e alle richieste delle imprese. Qui la sinistra non ha mai avuto la lucidità nel prendere atto che non siamo tutti uguali". (segue) (Res)