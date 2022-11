Istruzione: Valditara, prof tutor per aiutare gli studenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto al piano sull'orientamento: "Costruiremo una piattaforma nazionale per orientare le famiglie e gli studenti. Scriverò a breve a chi ha figli in terza media indicando i dati che devono conoscere per poter fare scelte consapevoli per non bruciare possibilità di successo lavorativo dei figli. Darò loro informazioni concrete sui fabbisogni del territorio in cui vivono, sulle prospettive occupazionali e retributive che ogni indirizzo scolastico offre", ha concluso Valditara. (Res)