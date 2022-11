Migranti: Minniti (Med Or), scivoloso puntare sulla redistribuzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A parlare di Mediterraneo instabile, flussi migratori, energia, e terrorismo islamista con Marco Minniti si scivola subito nella lezione universitaria. L'ex ministro dell'Interno è il presidente della fondazione Med-Or, un think tank della società Leonardo per i rapporti internazionali tra l'Italia e appunto i Paesi del Sahel, Corno d'Africa,e Oriente. La visita di Giorgia Meloni in Egitto non lo ha meravigliato, anche perché sono diversi anni che è in corso il riavvicinamento. "Il dialogo con il Cairo - dice Minniti alla "Stampa" - non è negativo in sé, ma è anche il banco di prova di che cosa sia una diplomazia esigente". Esigente nel senso che l'Italia non può e non deve dimenticare nemmeno per un attimo la tragedia di Giulio Regeni. "Perché si può riconoscere a quel Paese un ruolo geopolitico, ma l'Egitto a sua volta deve riconoscere che ci deve una risposta. È un fatto di dignità nazionale". Sta esplodendo il caso della 'Ocean Viking', che a dispetto di quanto emergeva martedì, non sarà accolta dalla Francia: "Sinceramente non mi sorprende. È la dimostrazione che in questa fase, puntare tutto sulla ridistribuzione di migranti in Europa è una strada particolarmente scivolosa. Può anzi aumentare il livello di conflittualità tra i paesi europei. Occorre altro. Occorre una strategia. Ma allora dobbiamo alzare lo sguardo e parlare innanzitutto di Ucraina". "Con l'invasione russa, - continua l'ex ministro - è cambiato tutto. Dall'Ucraina, come fossero scosse telluriche, si dipanano tre crisi globali: energetica, umanitaria, ed alimentare. Paradossalmente tutte e tre queste crisi si giocano nel Mediterraneo. Per l'energia, basti pensare al ruolo che ha assunto l'Algeria o anche, in prospettiva, quello che può avere l'Egitto, per non parlare della Libia. Per quella umanitaria, dobbiamo sempre ricordare che in Europa ci sono al momento 10 milioni di profughi fuggiti dall'Ucraina; di questi, 4,5 milioni sono in Polonia e 1,5 in Ungheria". (segue) (Rin)