Migranti: Minniti (Med Or), scivoloso puntare sulla redistribuzione (2)

- Minniti sostiene che "l'Europa ha retto, ma non era scontato. Per la crisi alimentare, per fortuna ci sono i corridoi del grano, ma nei Paesi del Nord Africa è un equilibrio instabile. Il paradosso è che Putin sta perdendo sul piano militare e ora ricorre all'arma politica. Un'instabilità del Mediterraneo, creando problemi di approvvigionamento all'Europa, o spingendo masse all'emigrazione, è la sua arma contro l'Occidente. Sta scommettendo sulla nostra tenuta". E quindi "è evidente, anche alla luce di quello che sta accadendo con la Francia, che non possiamo dare le chiavi delle nostre democrazie ai trafficanti di esseri umani. Perché sarebbe da irresponsabili non vedere i contraccolpi nelle opinioni pubbliche e come riprende fiato la propaganda populista nei nostri Paesi. Occorre superare la Bossi-Fini e prevedere flussi consistenti di migrazione legale, gestiti dalle reti consolari. In cambio i Paesi di origine dovrebbero impegnarsi a riprendere immediatamente i loro migranti illegali. Uno scambio in cui vinciamo tutti, anche noi europei che siamo in piena recessione demografica", ha concluso Minniti. (Rin)