Migranti: Crosetto, la Ue non si giri dall'altra parte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Sui migranti ora è scontro anche con Parigi. La Francia sostiene che il governo italiano non rispetta le regole e che è 'inaccettabile' il rifiuto ad accogliere la nave Ocean Viking. "L'Italia - spiega il ministro della Difesa, Guido Crosetto, al "Messaggero" - in questa fase ha dimostrato di saper coniugare il rigore con l'umanità, l'accoglienza dei deboli con la volontà di ragionare sul problema dell'immigrazione clandestina. Vogliamo obbligare, forzare, l'Unione europea a non voltarsi dall'altra parte e a prendere una decisione seria, razionale, definitiva che tenga conto delle regole, della realtà, della possibilità concreta di accogliere le persone dandogli una possibilità di integrarsi, senza finire nel baratro dello sfruttamento, della povertà, dell'alienazione". Se ne parla da anni. Nel frattempo è riesplosa la guerra sulle navi ong. "Far scendere i migranti a terra, infischiandosene di quello che sarà il loro destino non è un modo serio di occuparsi di loro, ma solo una scelta per lavarsi la coscienza senza fare nulla. L'integrazione non si fa così, non si fa sotto pressione. Anche il Vaticano ha evidenziato che l'Italia non va lasciata sola. Bisogna impedire ai trafficanti di lucrare sulle vite umane: dietro a ogni partenza dall'Africa ci sono migliaia di euro pagati a trafficanti e scafisti. E, allo stesso tempo, va costruito un percorso giuridico per regolamentare i flussi migratori. È arrivato il momento di mettere la parola fine a questa drammatica querelle che si trascina da anni. Come ha detto oggi la Meloni 'il governo italiano sta rispettando tutte le convenzioni internazionali e il divieto imposto alle navi ong di sostare in acque italiane, oltre il termine necessario ad assicurare le oppressioni di soccorso e assistenza ai soggetti fragili, è giustificato è legittimo'". (segue) (Res)