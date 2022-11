Migranti: Crosetto, la Ue non si giri dall'altra parte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto alle critiche della Francia dopo che martedì Meloni aveva 'ringraziato sentitamente' Macron: "Non so spiegarle. Ma so che tutti sono bravi a pontificare su ciò che dovrebbe fare l'Italia e bravissimi a non fare nulla per i migranti. Il tema, la Francia e l'Europa lo devono capire, non è più eludibile". Meloni ha risposto a Parigi in modo piccato, sostenendo che la linea italiana è legittima: "Ho letto sul vostro giornale il parere di Loffreda, il più grande esperto di diritto del mare che esista in , Italia, in cui veniva data piena legittimità giuridica alle decisioni del governo". Il ministro chiede infine una risposta europea, ma a frenare la redistribuzione dei migranti sono i Paesi sovranisti come Polonia e Ungheria: "Tutti i governi europei sono alleati e non nemici. Non poniamo un tema nazionalista o sovranista. Chiediamo regole. Una volta che verranno fissate, i Paesi europei dovranno seguirle. Chi non vorrà farlo dovrà giustificare la sua decisione". (Res)