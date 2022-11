Ucraina: Crosetto, Roma onorerà le decisioni prese con i suoi alleati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi il ministro della Difesa italiano, Guido Crosetto, incontrerà il segretario generale della Nato, Stoltenberg: "Con Stoltenberg, - spiega il ministro al "Messaggero" - visto che il governo si è appena insidiato, Meloni ed io illustreremo la posizione dell'Italia nella Nato. Ribadiremo che la nostra linea è quella seguita dal nostro Paese negli ultimi settant'anni: adesione convinta all'Alleanza atlantica, sostegno convinto senza se e senza ma alla coalizione occidentale che sostiene l'Ucraina. Roma onorerà tutte le decisioni che verranno prese assieme ai nostri alleati. Così come hanno fatto tutti i governi precedenti". Dopo un colloquio con il suo omologo americano Austin è filtrato che l'Italia è pronta a fornire sistemi anti-missile a Kiev: "Non so cosa sia filtrato e da giorni leggo sui giornali notizie su cosa dovremmo inviare in Ucraina, su missili, su sesti decreti. Poi, però, alle sette e trenta del mattino vengo al ministero della Difesa dove non faccio l'usciere ma il ministro e non stiamo preparando un sesto decreto, non stiamo parlando di missili da inviare a Kiev". "Non escludo - aggiunge - che possa esserci in futuro un nuovo provvedimento e che ci sarà una discussione all'interno della Nato e dell'Ue per ulteriori aiuti militari all'Ucraina, ma nelle ultime settimane abbiamo parlato di formazione, di sostegno economico, di fondi per la ricostruzione delle infrastrutture civili danneggiate dall'aggressione russa. Per ora però stiamo ultimando la fornitura degli approvvigionamenti militari promessi dal governo precedente, con il sì anche del pacifista Conte". (segue) (Res)