Ucraina: Crosetto, Roma onorerà le decisioni prese con i suoi alleati (2)

- Prendere tempo sul sesto decreto risponde forse all'esigenza di ascoltare le istanze di Salvini e Berlusconi contrari a proseguire il sostegno militare all'Ucraina: "Non sto prendendo tempo perché nessuno ci batte il tempo. Quando ci verrà formalizzata una richiesta, se sarà formalizzata, decideremo con tranquillità. Ne parleremo. E useremo le stesse procedure adottate dal governo Draghi: abbiamo una cornice che fino al 31 dicembre ci permette di decidere forniture militari con passaggio parlamentare ma non in aula. Ma potrà esserci una decisione a livello politico per stabilire un passaggio diverso, non spetta però solo a me prenderla". Molti ritengono che armare Kiev vuol dire rinunciare alla pace: "C'è necessità di pace e di dialogo dal giorno dopo l'inizio del conflitto. Penso che l'obiettivo principale sia fermare lo scontro in atto, aprire un tavolo di trattativa, arrivare a una definizione delle questioni e far scoppiare la pace. Il problema è come arrivarci, trovare il percorso giusto e praticabile. Di certo, non bastano le dichiarazioni d'intenti". Quanto alle minacce nucleari di Mosca: "Purtroppo nessuno di noi sta nella mente degli uomini. La follia ha percorso spesso la storia dell'umanità. Mi auguro che non si ripeta. E noi dobbiamo far di tutto per scongiurare che possa esserci anche la più remota possibilità di arrivare a uno scontro nucleare", ha concluso Crosetto. (Res)