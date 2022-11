Ucraina: ambasciatore Stefanini, è il momento di negoziare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E c'è sempre la minaccia nucleare: "Lo spettro nucleare è un motivo in più per l'Ucraina per negoziare. Gli ucraini non hanno i mezzi per reagire a un attacco nucleare, la risposta sarebbe affidata alla Nato. Il problema è che passato l'inverno, i russi riverseranno nella guerra le risorse addizionali della mobilitazione. È una questione di rapporto di forze, di masse dei due Paesi. E di quella 'massa' in un certo senso fa parte anche l'arma nucleare, che l'Ucraina non ha". Quanto all'interesse che ha Kiev a negoziare: "L'obiettivo politico dichiarato è la liberazione completa fino ai confini internazionalmente riconosciuti, compresa la Crimea. Quanto è successo a Kherson rafforza questa linea di pensiero. Ma gli americani hanno molto discretamente incoraggiato l'Ucraina a non mettere precondizioni alla trattativa. Più territori riguadagna Kiev, più diventa forte e al contrario si fa insostenibile la posizione di partenza dei russi che mai hanno controllato tutti i territori annessi, e hanno anche perso metà di quelli occupati. E può esserci una spinta internazionale a negoziare da Cina e India", ha concluso Stefanini. (Res)