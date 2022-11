Migranti: scontro diplomatico Italia-Francia dopo mancato approdo a Ocean Viking

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il destino di centinaia di persone soccorse nel Mediterraneo centrale da una nave Ong ha innescato una lite diplomatica tra Italia e Francia. Il governo di Parigi ha definito "inaccettabile" il fatto che Roma abbia rifiutato di consentire alla nave Ocean Viking, che trasportava 234 richiedenti asilo, di attraccare in un porto italiano. Il portavoce del governo francese, Olivier Veran, ha dichiarato mercoledì all’emittente “FranceInfo” che "la barca si trova attualmente nelle acque territoriali italiane. Ci sono regole europee estremamente chiare che sono state accettate dagli italiani, che sono i primi beneficiari di un meccanismo europeo di solidarietà finanziaria". Per Veran, "abbiamo ancora qualche ora di confronto”. “Ovviamente nessuno lascerà che questa barca corra alcun rischio, soprattutto per le persone a bordo. Stiamo seguendo la situazione minuto per minuto", ha continuato il portavoce. (Frp)