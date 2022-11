Ucraina: capo Stato maggiore Usa Milley, ritiro forze russe da Kherson può aprire "finestra di dialogo" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I primi segnali indicano che si stiano effettivamente ritirando", ha dichiarato Milley, commentando l'annuncio della Russia. "Hanno annunciato pubblicamente che lo faranno, e credo che tenteranno di ristabilire le linee di difesa a sud del fiume (Dnepr)" ha aggiunto il generale. Proprio il ritiro da Kherson, tramite il quale la Russia potrebbe tentare di riorganizzarsi in vista di una nuova offensiva nella stagione primaverile, potrebbe comunque creare secondo Milley una "finestra aperta per il dialogo": "Quando si crea un'opportunità di negoziare, quando è possibile conseguire la pace, l'opportunità va colta", ha detto il generale, precisando però che se i negoziati non si concretizzeranno, gli Stati Uniti continueranno ad armare l'Ucraina, nonostante "una vittoria militare completa di una delle due parti appaia sempre più improbabile". (Was)