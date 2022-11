© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Senza l’impatto degli investimenti russi, il risultato netto del gruppo aumenterebbe a 2.374 milioni di euro, in crescita del 5,5 per cento. Lo evidenzia il chief financial officer (Cfo) di Generali, Cristiano Borean, in conference call per presentare i risultati del gruppo al 30 settembre.(Rin)