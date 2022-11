Governo: “Financial Times”, perché Meloni si fa chiamare "il presidente"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il desiderio di Giorgia Meloni di farsi chiamare presidente del Consiglio con l'articolo maschile non fa che rafforzare l'idea che il ruolo sia intrinsecamente maschile. Lo ha sostenuto un articolo del quotidiano “Financial Times”. "Il governo Meloni ha la più bassa rappresentanza femminile – sei ministri su 24 – in un decennio di politica italiana. Sebbene la sua elezione rappresenti un importante passo avanti in una nazione dominata dagli uomini, la mancanza di donne nel suo esecutivo, per non parlare della sua cerchia ristretta, potrebbe essere una prima intuizione del suo stile di leadership consapevolmente mascolino", ha scritto il giornale britannico. (Rel)