Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (3)

20 luglio 2021

- VARIE- Giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2021. Introduzione del Presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Lazio, Roberto Benedetti, seguiranno relazioni dei magistrati Giuseppe Lucarini, Laura D'Ambrosio, Mauro Nori e Marinella Colucci. Svolgerà requisitoria il Procuratore Regionale della Corte dei conti per il Lazio, Pio Silvestri. Interverrà il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. L'ingresso stampa è in via Antonio Baiamonti, 25. Aula sezioni Riunite Corte dei conti, viale Mazzini, 105, Roma (ore 10:30)- Assemblea Fipe-Confcommercio "Oltre la crisi. I pubblici esercizi alla ricerca di modelli sostenibili". Partecipano, tra gli altri, il ministro alle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, il presidente Regione Friuli Venezia Giulia e presidente Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli. Camera di Commercio, Roma (Ore 10:30)- Convocazione straordinaria del Consiglio del Municipio Roma XII in seduta congiunta con il Consiglio del Municipio Roma XI sulla discarica di Malagrotta. Sala Consiliare “Luigi Petroselli” di Via M. Mazzacurati n. 75, Roma (ore 9:00)- Il Presidente del Municipio VIII, Amedeo Ciaccheri, parteciperà all’inaugurazione del murale dedicato a Ennio Morricone, realizzato dall'artista Lucamaleonte sulla facciata di una palazzina Ater. L’iniziativa viene promossa da Regione Lazio e Fondazione Roma Cares della AS Roma, in collaborazione con Ater Roma e Municipio VIII. Vengono coinvolti anche gli studenti e i Roma Club del territorio, che saranno impegnati in attività dedicate alla vita e alle opere del grande compositore. Piazza Lorenzo Lotto 43, Roma (ore 11)- “Lazio On The Road”, il progetto di promozione turistica del Lazio, realizzato dall’Assessorato al Turismo della Regione Lazio in collaborazione con Convention Bureau Roma e Lazio, volto alla valorizzazione nei mercati nazionali ed internazionali delle location e strutture d’eccellenza e della complessiva offerta turistica regionale legata ai segmenti automotive, business e luxury, con l’obiettivo di stimolare la domanda di investimenti e flussi turistici leisure sull’intero territorio. Intervengono: Carlo Alessi, Presidente Aci Vallelunga, Angelo Sticchi Damiani, Presidente Automobile Club d’Italia, Giuseppe Roscioli, Presidente Federalberghi Roma, Stefano Fiori, Presidente Convention Bureau Roma e Lazio, Fausto Palombelli, Presidente sezione Turismo e tempo libero Unindustria Valentina Corrado, Assessore al Turismo Regione Lazio e Daniele Leodori, Vicepresidente Regione Lazio. Centro Congressi, Autodromo Vallelunga “Piero Taruffi”, Campagnano di Roma (RM) (ore 11:00)- Conferenza stampa di presentazione del Progetto Medi-cinematerapia per le pazienti della Ginecologia Oncologica. Prima della conferenza stampa, con inizio alle ore 10.00, la visione in anteprima del DocuFilm "Il tempo dell'attesa" (durata 50 minuti), da una idea e per la regia di Rolando Ravello. Sala MediCinema al Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs, Roma, largo A. Gemelli 8, Roma (ore 10)- Presentazione del progetto "Nei panni di Caino per capire e difendere le ragioni di Abele", alla presenza del Capo della Polizia Prefetto Lamberto Giannini. Obiettivo del progetto è la costruzione di un protocollo formativo che valorizzi le diverse prospettive della vittima e dell'autore di un reato, attraverso la proiezione, su visori 3D, di scenari e situazioni costruiti per indurre stati emozionali profondi. Il progetto prevede iniziative di educazione alla legalità per la prevenzione di comportamenti antisociali espressi attraverso l'uso della realtà virtuale immersiva, sviluppata dalla Direzione Centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato in partenariato con il Dipartimento di Psicologia della "Sapienza" di Roma e finanziata con fondi del Pon Legalità. Centro Congressi Roma Eventi, Roma (ore 10) (Rer)