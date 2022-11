Venezuela: oppositori venerdì a Parigi per incontro riservato con delegazione governo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tavolo che si dovrebbe riaprire entro novembre nella capitale messicana, ultimo di una serie di tentativi già sperimentati nel corso degli anni, era stato interrotto una prima volta dal governo Maduro, in protesta per l’arresto internazionale del faccendiere colombo-venezuelano, Alex Saab, sotto processo negli Usa come prestanome per presunti traffici illeciti di Caracas. La speranza che il dialogo non soffra nuove battute d’arresto è in gran parte rimessa al cambio di alcune condizioni politiche regionali. Determinante è stato in questo senso l’insediamento di Gustavo Petro alla guida della Colombia. Primo presidente di sinistra nella storia del Paese, Petro ha da subito riallacciato i rapporti diplomatici con il Paese vicino, dopo quattro anni di gelo. Il Venezuela, che già da qualche tempo aveva iniziato a riempire gli scaffali grazie a robusti sconti doganali sulle importazioni, può ora rimettere in moto il commercio lungo gli oltre 2.700 chilometri di frontiera, la seconda più lunga della regione. (segue) (Vec)