Usa: Arizona, testa a testa tra Hobbs e Lake per la carica di governatore

- Soltanto 4.094 voti separano la segretaria di Stato dell'Arizona e candidata democratica Katie Hobbs dalla repubblicana Kari Lake, protagoniste dell'elezione governatoriale che si è svolta martedì in quello Stato Usa. Lake, che partiva da favorita nei sondaggi, ha accumulato invece un consistente svantaggio nelle prime fasi dello spoglio, dopo un voto segnato da immediate polemiche per problemi alle macchine per il voto elettronico in importanti contee dello Stato, come Maricopa. La repubblicana ha recuperato terreno nelle scorse ore, e al momento, col 74 per cento circa dei voti scrutinati, soltanto un quarto di punto percentuale separa le due candidate. Hobbs, che nella veste di segretaria di Stato è anche sovrintendente di fatto della regolarità del voto, ha espresso fiducia in merito alla regolarità delle elezioni. Un ricorso presentato martedì dai Repubblicani dello Stato per estendere l'orario di voto è stato respinto dalle autorità statali. In Arizona resta aperta per il momento anche la corsa per un seggio al Senato, che però vede il candidato democratico Mark Kelly in consistente vantaggio sul repubblicano Blake Masters. (Was)