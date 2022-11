Usa: New York, i Repubblicani sottraggono ai Democratici due seggi alla Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I candidati del Partito repubblicano degli Stati Uniti hanno ottenuto alcune importanti vittorie nelle elezioni per la Camera dei rappresentanti che si sono tenute martedì nello Stato di New York, nel contesto delle elezioni di medio termine. Al momento, i Repubblicani di sono aggiudicati 10 seggi distrettuali a New York, espandendo di due seggi la loro delegazione statale a Washington rispetto a due anni fa. In particolare, i conservatori hanno sottratto ai Democratici il quarto e 17mo distretto congressuale: in quest'ultimo il repubblicano Mike Lawler ha inflitto una inattesa sconfitta a Sean Patrick Maloney, veterano del Partito democratico e presidente del Comitato democratico statale per la campagna congressuale. I Repubblicani mantengono inoltre un vantaggio di 1,3 punti percentuali in uno dei due seggi che non sono ancora stati assegnati. New York, dove gli elettori iscritti al Partito democratico superano di due volte i repubblicani, ha visto i conservatori beneficiare dell'insoddisfazione diffusa per un contesto di declino economico e della sicurezza percepita. (Nys)