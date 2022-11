Usa: Missouri e Maryland legalizzano la marijuana, altri tre Stati votano "no"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli elettori di Missouri e Maryland hanno approvato proposte per legalizzare il consumo ricreativo della marijuana da parte degli adulti di età superiore a 21 anni, in occasione delle elezioni di medio termine che si sono tenute negli Usa martedì 8 novembre. Gli elettori di altri tre Stati - Arkansas, North Dakota e South Dakota - hanno invece bocciato proposte analoghe. Secondo la Conferenza nazionale delle legislature statali (Ncsl), dopo le elezioni di medio termine il consumo della marijuana sarà legale in 21 Stati Usa, e in 37 Stati sono in vigore programmi per il suo utilizzo a scopo medico. (Was)