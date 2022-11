Giappone: ministro Giustizia contestato dopo gaffe sulla pena di morte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Giustizia del Giappone, Yasuhiro Hanashi, ha innescato pesanti polemiche ieri, dopo una serie di dichiarazioni di cattivo gusto in merito alle esecuzioni dei condannati a morte. Hanashi, che ha assunto l'incarico nel mese di agosto, ha dichiarato nel corso di un evento politico che quella di ministro della Giustizia è una posizione "oscura", che consente visibilità mediatica solo quando i titolari del dicastero "firmano l'autorizzazione all'impiccagione di detenuti". "Servire come ministro della Giustizia non aiuta a raccogliere molti fondi o assicurare voti", ha aggiunto Hanashi, che è anche parlamentare del Partito liberaldemocratico del premier Fumio Kishida. Le controverse dichiarazioni del ministro gli sono costate, oltre alle polemiche, un richiamo diretto da parte del portavoce del governo e segretario capo di gabinetto, Hirokazu Matsuno, che stamattina ha incontrato il ministro e lo ha sollecitato a evitare dichiarazioni "sconsiderate". Dopo l'incontro, Hanashi si è scusato pubblicamente per le sue dichiarazioni e per aver dato "una immagine distorta dei doveri di un ministro della Giustizia". (Git)