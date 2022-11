Usa: Arizona, Repubblicani strappano un importante seggio congressuale ai Democratici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il repubblicano Eri Crane vincerà l'elezione per un seggio alla Camera dei rappresentanti Usa nel secondo distretto congressuale dell'Arizona, una partita chiave per consentire ai conservatori di conquistare la maggioranza alla Camera. E' la previsione formulata dalle maggiori emittenti televisive statunitensi dopo la diffusione degli ultimi dati provvisori, che vedono Crane - imprenditore ed ex militare dei Navy Seal - in vantaggio col 54 per cento dei voti sull'avversario democratico Tom O'Halleran. Il secondo distretto congressuale dello Stato, sinora controllato dai Democratici, include la maggior parte dell'Arizona settentrionale, una vasta area rurale estesa alle contee di Sedona, Flagstaff e Prescott, sino alla periferia della città di Phoenix. (Was)