Malesia: elezioni, i partiti si preparano a una lotta serrata nello Stato di Perak (4)

20 luglio 2021

- Un'incognita in vista del voto riguarda il futuro politico dell'ex primo ministro Najib Razak.Il governo uscente e l'Organizzazione nazionale dei malay uniti hanno sostenuto nei giorni scorsi di non voler interferire con il sistema giudiziario nel caso dell'ex premier, agli arresti dallo scorso agosto dopo la condanna in via definitiva per lo scandalo corruttivo del fondo d'investimento sovrano 1Mdb. Le elezioni anticipate in programma il 19 novembre vedranno comparire il nome di Najib nelle liste elettorali dell'Umno. Il premier uscente Ismail Sabri Yaakob ha smentito le indiscrezioni degli ultimi giorni secondo cui il governo e il partito conservatore stanno esercitando forti pressioni per ottenere il perdono dell'ex capo del governo: il premier ha ricordato che la concessione della grazia è una prerogativa del re, e non del governo o di singole forze politiche. (segue) (Fim)