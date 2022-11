Malesia: elezioni, i partiti si preparano a una lotta serrata nello Stato di Perak (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sin dallo scorso agosto, il presidente dell'Umno Ahmad Zahid Hamidi e una componente importante del partito, che conta 3,4 milioni di iscritti, hanno auspicato la concessione della grazia a Najib, che sta attualmente scontando una condanna a 12 anni di reclusione. Ismail, che oltre ad essere primo ministro è uno dei tre vice-presidenti dell'Umno, ha però affermato che il partito non sta esercitando alcuna forma di pressione sulle autorità giudiziarie: "Il governo è coerente (...) nella posizione di non interferenza col sistema giudiziario. Questo deve essere chiaro", ha dichiarato oggi il premier uscente, a margine di un evento a Kuala Lumpur. "La corte deve prendere la propria decisione, e spetterà al potere giudiziario raggiungere le proprie conclusioni", ha aggiunto il capo del governo, riferendosi alla Commissione per i perdoni, che svolge un ruolo di consulenza per il re. (Fim)