Usa: New Jersey, Repubblicani strappano un altro seggio alla Camera

- Il repubblicano Tom Kean Jr. ha vinto l'elezione per un seggio alla Camera dei rappresentanti Usa nel settimo distretto congressuale del New Jersey, strappandolo al deputato democratico uscente Tom Malinowski. Lo riferiscono i media Usa, che rilanciano gli ultimi dati forniti dalla divisione elettorale del segretario di Stato del New Jersey: Kean ha ottenuto il 52,3 per cento dei consensi, contro il 47,7 per cento del suo avversario democratico. Kean e Malinowski, che ha rappresentato il New Jersey alla Camera per due mandati, si erano già scontrati due anni fa, e in quell'occasione il candidato repubblicano aveva avuto la peggio con un distacco inferiore a un punto percentuale. (Was)