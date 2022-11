Auto: Nissan-Renault, colloqui bloccati sul nodo della proprietà intellettuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nissan Motor e Renault non raggiungeranno un'intesa sulla ridefinizione della loro alleanza entro la metà di novembre, come inizialmente auspicato dai due costruttori di automobili, a causa di divergenze in merito alla proprietà intellettuale di Nissan e alla posizione del governo francese. Lo scrive il quotidiano "Nikkei", rilanciando le dichiarazioni dell'ad di Nissan Makoto Uchida, che ieri ha presentato gli ultimi risultati finanziari trimestrali dell'azienda. "Negli affari è pratica di buon senso chiarire con i propri partner la questione della proprietà intellettuale", ha detto Uchida, che non ha voluto fornire un calendario preciso in merito ai colloqui con i partner francesi. Nissan preme affinché Renault riduca la propria quota nel costruttore giapponese dal 43 per cento al 15 per cento, e autorizzi quest'ultimo ad acquisire una partecipazione del 15 per cento alla nuova unità di auto elettriche della casa automobilistica francese. (Git)