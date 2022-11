Ucraina: "Wsj", Usa non forniranno droni Gray Eagle a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden non intende accogliere la richiesta di Kiev di trasferire droni d'attacco avanzati all'Ucraina. Lo scrive il quotidiano "Wall Street Journal", secondo cui il dipartimento della Difesa Usa ritiene che l'impiego di droni Gray Eagle MQ-1C da parte delle forze armate ucraine potrebbe causare una ulteriore intensificazione del conflitto, e segnalare a Mosca un via libera degli Stati Uniti ad attacchi in territorio russo. Secondo fonti citate dal quotidiano statunitense, a Washington aumenta anche la preoccupazione in merito alle sorti dei sistemi d'arma e delle tecnologie militari inviate all'Ucraina, che rischiano di finire nelle mani di gruppi armati o Paesi avversari. Un portavoce di General Atomics, azienda produttrice dei droni in questione, ha confermato di essere stata informata della decisione dalla Casa Bianca, che invece ha rifiutato di commentare le indiscrezioni. (Was)