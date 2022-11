Giappone: Kuroda esclude un nuovo mandato alla guida della banca centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Banca del Giappone (BoJ), Haruhiko Kuroda, ha escluso oggi un nuovo mandato al vertice della banca centrale, spiegando di non essere interessato a guidare l'istituto per altri cinque anni: "Il prossimo aprile saranno trascorsi 10 anni dalla mia nomina a governatore. Personalmente, non ho alcun desiderio di essere riconfermato" nell'incarico, ha dichiarato il banchiere centrale durante una audizione parlamentare. Il governatore della BoJ viene nominato per un periodo di cinque anni dal primo ministro, ma la nomina necessita dell'approvazione parlamentare. Il capo del governo, Fumio Kishida, non ha ancora fornito indicazioni in merito al possibile successore di Kuroda. (segue) (Git)