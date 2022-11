Giappone: Kuroda esclude un nuovo mandato alla guida della banca centrale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha speso 2.830 miliardi di yen (circa 19 miliardi di dollari) nella sola giornata del 22 settembre per acquistare yen sul mercato delle valute e frenarne la svalutazione. Lo ha reso noto il ministero delle Finanze giapponese. L'intervento è stato il primo nel suo genere da 24 anni a questa parte: prima del 22 settembre, il Giappone era intervenuto direttamente sul mercato dei cambi il 10 aprile 1998. Secondo gli ultimi dati pubblicati dal governo, le riserve di valuta estera utilizzate dal Giappone per l'intervento sul mercato si sono ridotte a 1.190 miliardi di dollari alla fine di ottobre. Ad oggi l'intervento del 22 settembre è stato l'unico ufficialmente annunciato dal governo giapponese, che però sembra aver effettuato due altri interventi analoghi nel mese di ottobre: secondo i dati ministeriali relativi ai 30 giorni sino al 27 ottobre, il governo giapponese ha speso la cifra record di 6.350 miliardi di yen per l'acquisto di valuta giapponese in cambio di dollari, anche se non sono stati pubblicati dati disaggregati relativi ai singoli interventi. (segue) (Git)