Singapore: premier Lee in Cambogia per i vertici Asean

- Il primo ministro di Singapore, Lee Hsien Loong, si è recato in Cambogia oggi per prendere parte al 40mo e 41 vertice dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean), organizzato in presenza per la prima volta dall'inizio della pandemia di Covid-19. Lo ha riferito l'ufficio del primo ministro di Singapore, secondo cui Lee si tratterà in Cambogia sino a domenica 13 novembre. L'Asean organizza solitamente due summit annuali separati, ma quest'anno entrambi si svolgeranno nelle stesse date. Il doppio vertice, organizzato dalla presidenza di turno cambogiana all'insegna dello slogan "Affrontare assieme le sfide", si concentrerà sulla promozione della pace, della prosperità e della stabilità nella regione nel contesto della ripresa dalla pandemia. In cima all'agenda dell'Associazione figurerà anche la crisi politica nel Myanmar, peggiorata negli ultimi mesi nonostante i tentativi di mediazione dell'Asean. (Fim)