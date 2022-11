Usa: criptovalute in picchiata, salta il salvataggio di Ftx.com da parte di Binance

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La piattaforma statunitense di scambio di criptovalute Binance ha annullato nella notte il piano acquisto della rivale in dissesto finanziario Ftx.com, per il quale aveva già firmato una lettera d'intenti, innescando una brusca picchiata nella quotazione delle valute digitali. Il piano di acquisizione è saltato meno di 24 ore dopo l'annuncio dell'operazione da parte dei vertici di entrambe le società. Si trattava di un'operazione di grande importanza per il settore: Binance è infatti la principale piattaforma al mondo per volume di scambio di critpovalute, mentre Ftx è la quarta. Quest'ultima sconta una grave crisi di liquidità, pur avendo acquisito un ruolo leader nell'industria della blockchain statunitense ed essendo considerata una realtà in forte crescita, nonostante il contemporaneo calo del valore delle valute digitali. In una nota, Binance ha attribuito il ripensamento ai "risultati della due diligence aziendale, oltre agli ultimi resoconti di stampa riguardo la presunta cattiva gestione dei fondi dei clienti e indagini delle autorità statunitensi" a carico di Ftx. (Was)