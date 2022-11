Usa: Biden su elezioni, dopo G20 leader dei partiti alla Casa Bianca per discutere le priorità del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, inviterà i leader democratici e repubblicani alla Casa Bianca una volta che sarà tornato dal vertice dei leader del G20, in programma a Bali, in Indonesia, il 15-16 novembre, per discutere “come possiamo lavorare insieme, nei prossimi due anni, per avanzare le priorità degli Usa in materia di economia e politica estera”. Durante una conferenza stampa alla Casa Bianca, Biden ha detto di augurarsi che “vengano presentate buone idee per il Paese”. (Was)