Argentina-Arabia Saudita: ministro Esteri Cafiero a Riad, focus su export e investimenti (2)

- Nell'ambito della riunione della Commissione mista presieduta dal ministro degli Esteri argentino e dal ministro saudita dell'Ambiente, dell'acqua e dell'agricoltura, Abdulrahman Al-Fadhli, sono stati firmati inoltre diversi Memorandum d'intesa in materia di Trasporto aereo; Cooperazione in agricoltura e nel campo delle scienze della terra. I funzionari argentini hanno messo in risalto inoltre gli esempi di cooperazione già attivi come la joint venture esistente tra i laboratori farmaceutici Biogenesis Bago e Mas Holding, per la produzione di vaccini contro l'afta epizootica, e quella tra il laboratorio argentino Cassará e Prex Pharma per la produzione e commercializzazione del vaccino anti Covid argentino "Arvac". In questo contesto è stato evidenziato anche lo scambio bilaterale, dove l'export argentino nel 2021 è stato di 850 milioni di dollari mentre le importazioni sono state pari a 318 milioni. Tra gennaio e settembre 2022, le esportazioni argentine sono state di 929,5 milioni di dollari con un aumento del 32 per cento su base annua. (Abu)