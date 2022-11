Usa: Biden, democratici possono ancora conservare la maggioranza alla Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Allo stato attuale, con il conteggio dei voti ancora in corso in molti Stati e distretti, i democratici hanno perso pochi seggi alla Camera dei rappresentanti, e hanno ancora la possibilità di conservare una maggioranza, ancorché sottile. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, durante una conferenza stampa organizzata alla Casa Bianca all’indomani delle elezioni di medio termine. “In ogni caso, sarà una corsa serrata: la situazione è molto fluida”, ha detto. (Was)