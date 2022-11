Regno Unito: ministro Irlanda del Nord, positivo su accordo con Ue su protocollo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro britannico per l'Irlanda del Nord, Chris Heaton-Harris, si dice positivo sulle possibilità di una risoluzione della disputa con l'Unione europea sul protocollo relativo alla nazione devoluta. In un'intervista al quotidiano "Financial Times", Heaton-Harris ha spiegato che la decisione di posticipare il voto in Irlanda del Nord per il rinnovo dello Stormont, l'Assemblea di Belfast, per "dare spazio" a ulteriori negoziati. "Credo che tutte le parti capiscano che il tempo stringe e vogliano una soluzione", ha detto il ministro, secondo cui il governo del Regno Unito è del tutto chiaro in merito alla volontà "di proteggere e migliorare l'unione". "Mi piacerebbe pensare che tutti gli unionisti sarebbero felice del risultato se ci fosse stato un accordo", ha aggiunto.(Rel)