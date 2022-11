Usa: Biden, rapporti di Elon Musk con Arabia Saudita meritevoli di attenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La “cooperazione” o i “rapporti di natura tecnico-commerciale” di Elon Musk con alcuni Paesi stranieri, tra cui l’Arabia Saudita, rappresentano una questione meritevole di attenzione, indipendentemente dalla loro legittimità. Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, durante una conferenza stampa alla Casa Bianca. A fine ottobre, il senatore democratico Chris Murphy ha chiesto l’avvio di una indagine federale sul ruolo giocato dall’Arabia Saudita nell’acquisizione di Twitter da parte del fondatore di Tesla. La Kingdom Holding Company del principe saudita Alwaleed Bin Talal possiede infatti azioni della piattaforma per un valore complessivo di 1,89 miliardi di dollari, di cui manterrà la proprietà. La società del principe è controllata al 16,9 per cento dal fondo sovrano di Riad, presieduto dal principe ereditario, Mohammed bin Salman. (Was)