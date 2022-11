Venezuela: oppositori venerdì a Parigi per incontro riservato con delegazione governo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La distensione con la Colombia, culminata in un incontro tra i due presidenti tenuto a Caracas a inizio mese, toglie inoltre al Venezuela gran parte della pressione politica sofferta nel corso degli anni: Bogotà, principale alleato degli Usa in Sud America, è stata per molto tempo capofila di una cordata di governi che hanno auspicato la fine della crisi venezuelana con la caduta di Maduro. Al Venezuela sorridono anche i governi di sinistra del presidente argentino, Alberto Fernandez, e del cileno Gabriel Boric, entrambi attesi – assieme a Petro e al presidente del Messico, Andrés Manuel Lopez Obrador – alla riunione a porte chiuse di Parigi. Senza dimenticare l’imminente ritorno di Luiz Inacio Lula da Silva alla presidenza del Brasile, la cui vittoria al ballottaggio contro Jair Bolsonaro è stata celebrata da Macron con particolare enfasi: il presidente transalpino ha pubblicato sulle reti sociali il video della soddisfatta telefonata di congratulazioni fatta al leader operaio. (segue) (Vec)