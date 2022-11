Malesia: elezioni, i partiti si preparano a una lotta serrata nello Stato di Perak

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo Stato settentrionale di Perak si sta delineando come principale terreno di scontro politico in vista delle elezioni politiche anticipate che si terranno in Malesia il 19 novembre. Lo scrivono i media del Paese, che sottolineano come lo Stato assegni un numero non indifferente di seggi parlamentari 24 su un totale di 222 - e abbia in programma in contemporanea con le elezioni nazionali anche quelle locali. Soprattutto, a Perak hanno presentato le loro candidature due leader politici di primo piano a livello nazionale: Anwar Ibrahim, leader della coalizione progressista Pakatan Harapan ("Patto della speranza"), e Ahmad Zahid Hamidi, presidente dell'Organizzazione nazionale dei malay uniti (Umno), primo partito della Malesia e forza politica di punta della coalizione conservatrice Barisan Nasional (Bn). (segue) (Fim)