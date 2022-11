Ucraina: Zelensky, la Russia "non fa gesti di buona volontà"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia "non fa gesti di buona volontà" nei confronti dell'Ucraina. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un videomessaggio, commentando il ritiro delle truppe russe da Kherson. "C'è molta gioia" nel panorama informativo, "ed è chiaro il perché", ma nel contesto della guerra bisogna contenere le emozioni, ha detto Zelensky. "Nessuno va da nessuna parte se non si sente forte. Il nemico non ci fa doni, non fa gesti di buona volontà", ha spiegato il presidente. "Pertanto, ci muoviamo con molta attenzione, senza emozioni, senza rischi inutili. Nell'interesse della liberazione di tutto il nostro territorio, e che ci siano meno perdite possibili. In questo modo garantiremo la liberazione di Kherson, Kakhovka, Donetsk e delle altre nostre città", ha aggiunto Zelensky. (Kiu)