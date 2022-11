Tim: ricavi terzo trimestre +1,1 per cento, da servizi +3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto al terzo trimestre 2021, a livello di gruppo i ricavi totali di Tim sono in crescita dell’1,1 per cento a 4,0 miliardi di euro (-1,4 per cento su base annua nel secondo trimestre e -4,5 per cento nel primo), i ricavi da servizi aumentano per il secondo trimestre consecutivo (+3,0 per cento su base annua a 3,7 miliardi di euro, +1,0 per cento nel secondo trimestre e -2,5 per cento nel primo trimestre) grazie al contributo positivo sia del Business Domestico sia del Brasile. Lo rende noto Tim, il cui Consiglio di amministrazione ha approvato l’informativa finanziaria al 30 settembre 2022. In Italia è proseguita la strategia di posizionamento premium “Value vs. Volume” che ha visto limitare al massimo le attività promozionali e che ha contribuito a una maggiore razionalità del mercato sia fisso sia mobile, in Brasile è proseguita l’integrazione degli asset di Oi e la strategia di crescita organica nel fisso. (Rin)