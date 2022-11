Messico: Carlos Slim su guerra commerciale Usa-Cina, "è opportunità per noi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina rappresenta uno scenario favorevole per il Messico, che potrà captare parte delle importazioni cinesi che Washington mira a sostituire. Ad affermarlo è il multimiliardario imprenditore messicano del settore delle telecomunicazioni, Carlos Slim, secondo il quale "la possibilità di ottenere e anche migliorare i costi che attualmente gli Usa affrontano con la Cina è possibile solo con il Messico". In questo senso Slim prevede "un contesto favorevole per il Messico con una crescita sostenuta e con molte opportunità di creare posti di lavoro ed attività economiche". In questo senso Slim si è detto a favore dell'accordo commerciale T-mec con Stati Uniti e Canada sottolineando che, a differenza del primo trattato di libero scambio firmato nel 1994 (Nafta), "il nuovo accordo non si limita a installare industrie di assemblaggio ma prevede un'associazione completa". (Mec)