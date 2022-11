Usa: Casa Bianca conferma colloquio tra Biden e leader Repubblicani alla Camera McCarthy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Casa Bianca ha confermato che il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha avuto un colloquio telefonico con Kevin McCarthy, deputato californiano e leader dei Repubblicani alla Camera che ha ottenuto un nuovo mandato alle elezioni di medio termine di martedì, e che ha già rivendicato la conquista della maggioranza alla Camera da parte dei conservatori, nonostante l'esito di diverse elezioni chiave resti incerto. La Casa Bianca non ha fornito dettagli in merito al colloquio, che Biden aveva personalmente anticipato nel pomeriggio di ieri. McCarthy, nel frattempo, si è già attivato per assicurarsi l'elezione a presidente della Camera, temendo insidie da parte dell'ala più oltranzista del suo stesso partito. Secondo l'emittente televisiva "Cnn", il deputato repubblicano ha tenuto una serie di colloquio con consiglieri e deputati, che gli hanno già assicurato il loro sostegno. Per McCarthy, il principale ostacolo alla presidenza della Camera - specie se i Repubblicani otterranno una maggioranza risicata, come pare probabile dal quadro generale delle recenti elezioni - sarà la corrente "House Freedom Caucus" che fa riferimento all'ex presidente Donald Trump, e che conterebbe più di due decine di deputati decisi a ostacolare l'elezione del californiano. (Was)