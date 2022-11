Usa: Pennsylvania, deputato statale deceduto il mese scorso rieletto a larga maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il democratico Tony DeLuca, deputato statale della Pennsylvania, è stato rieletto a larga maggioranza in occasione delle elezioni di medio termine che si sono tenute negli Stati Uniti martedì, pur essendo deceduto il mese scorso. DeLuca, morto a causa di un linfoma il 9 ottobre scorso all'età di 85 anni, ha rappresentato il 23mo distretto della contea di Allegheny come deputato statale per 39 anni. Alle elezioni di martedì ha ottenuto l'85 per cento dei voti, surclassando Queonia "Zarah" Livingstone, esponente del partito dei Verdi. La vittoria di DeLuca ha innescato automaticamente una elezione suppletiva, che si terrà nelle prossime settimane. (Was)