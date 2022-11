Argentina: Fernandez da domani a Parigi per partecipare a Forum sulla Pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, sarà domani a Parigi per partecipare al Forum sulla Pace promosso dal capo dello Stato francese, Emmanuel Macron, per favorire una soluzione alla guerra in Ucraina. L'invito, si legge in una nota, è partito direttamente dall'Eliseo attraverso una lettera pervenuta il mese scorso a Fernandez tramite la sede dell'ambasciata argentina a Parigi. "Mentre la guerra in Ucraina mette a rischio il sistema multilaterale e l'approvvigionamento energetico, alimentare ed economico, è necessario più che mai rafforzare il quadro della governance globale attorno ai valori dell'unità e della solidarietà", si legge nella lettera. "Questa crisi esige di proporre un nuovo contratto di cooperazione per difendere la pace", prosegue la lettera che conclude affermando che "la quinta edizione del Forum di Parigi per la pace rappresenta un importante punto di incontro per dare forma a questo nuovo contratto".(Abu)