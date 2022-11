Difesa: presentato a Roma il Calendario 2023 dell'Aeronautica Militare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Protagonisti anche gli elicotteri, dall'HH-3F agli AB-212 che mese dopo mese si alternano sulle pagine del Calendario fino ad arrivare ai velivoli che oggi esprimono il potere aerospaziale dell'Aeronautica Militare: dall'Eurofighter, spina dorsale della Difesa Aerea nazionale e della Nato, all'F-35, velivolo di quinta generazione che rappresenta lo stato dell'arte della tecnologia aeronautica internazionale, passando per i Predator, aeromobili a pilotaggio remoto. A chiusura della carrellata "artistica", gli assetti che porteranno l'Aeronautica Militare in volo verso il futuro come l'FCAS (Future Combat Air System) ed il Future Vertical Lift, velivoli ad ala fissa e ad ala rotante che rappresentano le generazioni future degli assetti dell'Arma azzurra. Ad arricchire il progetto editoriale anche una serie di contenuti multimediali grazie ai quali sarà possibile ripercorrere in maniera interattiva i 100 anni di vita dell'Aeronautica Militare; il materiale video, al quale è possibile accedere attraverso dei QR code presenti su tutti i mesi del Calendario, è stato realizzato dal Centro Produzione Audiovisivi del 5° Reparto "Comunicazione", attingendo a piene mani dal ricco archivio cinefotografico della Forza Armata.