Difesa: presentato a Roma il Calendario 2023 dell'Aeronautica Militare (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da cento anni i velivoli della Regia Aeronautica, prima, e dell'Aeronautica Militare poi, solcano i cieli di tutto il mondo", ha commentato il capo di Stato maggiore dell'Aeronautica, generale Goretti, a chiusura dell'evento. "Aeroplani di ogni specialità, dalle caratteristiche e soluzioni tecnologiche sempre all'avanguardia, pilotati da strepitosi uomini e donne che hanno portato il loro contributo a tinte forti, a volte tragiche, nell'appassionante trama del progresso aeronautico e spaziale, tessuta giorno dopo giorno con grandi imprese ma anche con la silenziosa abnegazione della quotidianità dei naviganti, dei tecnici e degli specialisti, ispirata dai valori e dalla passione che ci appartengono e che portiamo, e porteremo sempre, nel nostro cuore." (...) La nostra è una Forza Armata che guarda al futuro, potremo aver cambiato organizzazione, struttura, uomini, ma la passione no, non è mai cambiata, è rimasta immutata nel corso di questi 100 anni di vita. Il sottosegretario Perego di Cremnago al termine dell'evento ha voluto sottolineare come "l'Aeronautica Militare abbia sempre fatto della passione e dell'innovazione la sua forza, riuscendo a percorrere la storia di cento anni del nostro Paese, producendo eccellenza, rappresentando l'Italia nel mondo assolvendo un compito straordinario". (segue) (Com)