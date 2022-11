Difesa: presentato a Roma il Calendario 2023 dell'Aeronautica Militare (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Calendario 2023 dell'Aeronautica Militare è inserito nell'ambito del progetto "Un dono dal cielo per Airc", una delle iniziative legate alle celebrazioni del Centenario dell'Aeronautica Militare. Per ogni calendario acquistato, l'Aeronautica Militare devolverà un euro in favore di Fondazione Airc per la ricerca sul cancro, i fondi raccolti saranno destinati all'acquisto di macchinari per la ricerca oncologica molecolare di ultima generazione di Ifom, l'Istituto di Oncologia Molecolare di Fondazione Airc. La collaborazione con Giunti Editore renderà possibile la distribuzione del Calendario 2023 del Centenario AM attraverso la capillare rete di librerie, con oltre 250 punti vendita Giunti al Punto, rendendo il calendario disponibile in tutta Italia agli appassionati ed al più vasto pubblico. Il nuovo progetto editoriale, promosso da Difesa Servizi, ha inaugurato un nuovo percorso di valorizzazione dei calendari delle Forze Armate per la diffusione della cultura della Difesa attraverso la distribuzione e la commercializzazione nelle librerie Giunti. (Com)