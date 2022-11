Usa: Biden su elezioni medio termine, “onda rossa” dei repubblicani non si è verificata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I risultati finali delle elezioni di medio termine che si sono tenute ieri negli Stati Uniti non sono ancora noti, ma la vittoria dilagante dei repubblicani che in molti avevano previsto non si è verificata. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, durante una conferenza stampa alla Casa Bianca. “Personalmente sono sempre stato ottimista: certo, ogni seggio perduto è un dispiacere, ma i democratici hanno tenuto le posizioni”, ha detto, aggiungendo che gli elettori sono stati “molto chiari” sulla necessità di contenere il rialzo dei prezzi, combattere la criminalità, preservare il diritto alla libera scelta nel Paese e contrastare il cambiamento climatico. (Was)