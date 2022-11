Taiwan: Biden, approccio Usa nei confronti dell’isola non è mai cambiato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dottrina degli Stati Uniti su Taiwan non è mai cambiata, e Washington non è alla ricerca di un conflitto con la Cina. Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, durante una conferenza stampa organizzata alla Casa Bianca all’indomani delle elezioni di medio termine. “La prossima volta che ci incontreremo discuteremo quelle che sono le linee rosse per i nostri due Paesi, cercando di risolvere eventuali punti su cui siamo in disaccordo: sono sicuro che parleremo anche di Taiwan, come di altre questioni globali come il commercio o i rapporti di Pechino con altri Paesi della regione”, ha detto. (Was)