Iran: ministra Esteri tedesca Baerbock, Ue lavora su prossima serie di sanzioni

- L'Ue sta lavorando “a fondo” sulla prossima serie di sanzioni contro l'Iran per la repressione delle proteste in corso nel Paese e “vogliamo approvarle nella prossima settimana”. È quanto affermato dalla ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, in un messaggio su Twitter. L'esponente dei Verdi ha aggiunto: “Non molliamo. Siamo al fianco degli uomini e delle donne dell'Iran, non solo oggi, ma per tutto il tempo necessario”. (Geb)