Venezuela: oppositori venerdì a Parigi per incontro riservato con delegazione governo (4)

- L’obiettivo principale del nuovo round di negoziati nella capitale messicana dovrebbe essere quello di preparare il terreno per le elezioni presidenziali in programma nel 2024. Giunge infatti a scadenza il mandato di Nicolas Maduro, la cui elezione – nel 2018 – è stata denunciata come viziata da irregolarità, soprattutto per le restrizioni alla possibilità di accesso alle opposizioni. Secondo quanto confermato ad “Agenzia Nova” da fonti delle opposizioni, il dialogo nella capitale messicana dovrebbe tenersi “a giorni”, con ogni probabilità già entro novembre. Al momento, segnala una delle fonti, “non è stata ancora fissata una data precisa”, ma è tutto pronto e devono essere solo “messi a punto i dettagli”. La delegazione del governo sarà guidata dal presidente dell’Assemblea nazionale, Jorge Rodríguez, mentre quella dell’opposizione da Gerardo Blyde, l’invito del leader di opposizione Juan Guaidò a Washington. Il diplomatico Dag Nylander, direttore del Centro norvegese per la risoluzione dei conflitti, sarà uno degli incaricati di accompagnare i colloqui. (segue) (Vec)