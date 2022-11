Usa: Trump ancora intenzionato ad annunciare candidatura nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è ancora intenzionato ad annunciare la sua candidatura alle elezioni presidenziali del 2024 la settimana prossima. Durante una intervista con l’emittente “Fox News”, all’indomani delle elezioni di medio termine di martedì 8 novembre, Trump ha smentito le indiscrezioni che lo dipingono come “furibondo” per i risultati inferiori alle aspettative ottenuti dai candidati repubblicani al Congresso Usa. “Al contrario, le persone che ho sostenuto hanno fatto molto bene”, ha detto. (Was)